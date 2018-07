Jogadores do Palmeiras minimizam falhas e elogiam atuação do Chapecoense

CHAPECÓ - Os jogadores do Palmeiras afirmaram que a derrota por 2 a 0, neste domingo, foi mais por méritos do Chapecoense do que pela má atuação do time paulista. O resultado acabou com a sequência de quatro vitórias da equipe, além de ter sido o primeiro triunfo da equipe catarinense no Brasileirão.

"O mérito foi da equipe de Chapecó, que estava em situação complicada na tabela", disse após o jogo o goleiro Fábio, um dos melhores palmeirenses em campo. "Demos espaços. Eles foram felizes, ocuparam espaços, e nós não conseguimos marcar. Brasileirão é assim, faz parte. Vamos erguer a cabeça e dar continuidade", disse o volante Wesley.

O resultado fez o Chapecoense consolidar o posto de algoz do Palmeiras. No ano passado, na Série B, a equipe catarinense foi a única das participantes a não ter perdido para o Alviverde. Agora, o encontro pela Série A marca a primeira vitória do caçula, que com o resultado, conseguiu sair da lanterna da competição graças a uma eficiente marcação.

"Acho que a equipe deles aproveitou as chances que teve e conseguiu aplicar. Nós tivemos oportunidade e não fizemos gol ", resumiu o meia Bernardo. O técnico interino Alberto Valentim destacou que no Brasileirão não se pode menosprezar adversário pela posição em que está na tabela e lembrou que na Arena Condá muitas equipes vão perder pontos.