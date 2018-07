Jogadores do Palmeiras pedem mais apoio da torcida

SÃO PAULO - Os jogadores do Palmeiras reclamaram de parte da torcida, que durante o jogo - derrota para o Penapolense por 3 a 2, no Pacaembu - xingou alguns atletas e vaiou o time. Os atletas mais irritados eram o volante Wesley e o atacante Luan, autor do segundo gol palmeirense.

"Se a torcida do Palmeiras soubesse a força que tem e apoiasse mais, nós ganharíamos mais. Depois do jogo pode vaiar, mas durante atrapalha", disse Luan. "A gente sabe o potencial da equipe, apesar de não estarmos na melhor forma hoje (domingo). Ficamos triste pelo fato da equipe sair com um resultado ruim".

O atacante ainda elogiou a equipe adversária. "O time deles está de parabéns porque tocou bem a bola, soube envolver a nossa equipe. Não soubemos marcar, mas vamos continuar trabalhando.", finalizou.

O técnico Gilson Kleina, após a primeira derrota na temporada, pediu paciência. "Estamos em um momento de mudanças e ainda podemos perder. Torcedor tem de ter paciência".