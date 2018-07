Jogadores do Palmeiras revelam que vídeo das famílias foi motivação para clássico

O Palmeiras contou com uma preparação diferente no vestiário antes de entrar em campo para a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado. Os jogadores revelaram que fotos, vídeos e recados de familiares foram um diferencial para se motivarem antes de entrar em campo e imporem ao rival a primeira derrota em casa após mais de um ano.

O clube alviverde organizou a surpresa para compensar uma semana em que o time passou mais tempo concentrado do que com os familiares. "Foi uma surpresa boa ver as fotos do nossos familiares. Foi um incentivo", afirmou o lateral-esquerdo Egídio. "Passaram um vídeo emocionante no vestiário. Entramos mais tranquilos em campo. A gente gostou do que fizeram", disse o meia Moisés, autor do primeiro gol.

Os jogadores ficaram concentrados em Atibaia desde a madrugada de quinta-feira, após o jogo com o Flamengo, confronto direto pela liderança. "Passamos por uma semana muito difícil. Agora que ganhamos, vamos poder curtir com a família esse momento", comentou Moisés. A vitória no Itaquerão fez o Palmeiras abrir quatro pontos de vantagem para o segundo colocado na classificação - o Flamengo só jogará neste domingo.

"Passamos poucos dias em casa, ficamos longe da família nos últimos dias. Aí fomos para a Atibaia se concentrar. Estamos de parabéns pelo jogo que fizemos. É bom termos os pés no chão, que assim vamos longe no campeonato", comentou o atacante Dudu. O resultado no clássico fez o Palmeiras chegar à nona rodada consecutiva sem derrota no Brasileirão.