Jogadores do Palmeiras saem em defesa de Danilo Os jogadores do Palmeiras saíram em defesa do zagueiro Danilo nesta sexta-feira depois da polêmica ocorrida na partida contra o Atlético Paranaense, quinta, no Palestra Itália, pela Copa do Brasil. Após troca de agressões físicas e verbais, Danilo foi acusado de racismo pelo zagueiro Manoel.