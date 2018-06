Jogadores do Palmeiras veem pressão contida sobre Roger Machado após vitória

A vitória por 3 a 1 de virada no clássico com o São Paulo favorece o ambiente de trabalho do técnico Roger Machado, de acordo com jogadores do Palmeiras. O treinador vinha pressionado por conta dos maus resultados antes do jogo no Allianz Parque.

"Foi um jogo importante para todos", analisou Hyoran. "Para o Roger, tira um peso enorme e uma pressão que estava em cima dele. A gente vinha de duas derrotas. Pela grandeza do Palmeiras, as derrtotas são muito pesadas."]

O meia pede foco para que o time suba na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. "O clássico era um jogo difícil, mas agora temos que continuar nessa pegada para subir na tabela e alcançarmos nosso objetivo de estar na parte de cima."

O volante Felipe Melo disse que a postura do time no clássico mudou após cobranças no vestiário, no intervalo. "Não importa o que digam", desabafou o jogador. "A gente se focou no vestiário. A gente se cobrou. Gritamos uns com os outros por sabíamos na importância desse jogo, sabíamos do gigante que é nosso adversário e da fase que ele passava. Mas o coração estava na ponta da chuteira."