Jogadores do Panamá são recebidos com festa em carreata após participação na Copa

A seleção do Panamá foi recebida com muita festa em sua volta ao país da América Central neste sábado. Emocionados e orgulhosos da primeira participação dos panamenhos na Copa do Mundo da Rússia, milhares de torcedores lotaram as ruas da Cidade do Panamá para festejar a volta dos jogadores.

Os atletas foram tratados como verdadeiras celebridades. Na carreata pelas ruas da capital panamenha, deram autógrafos e tiraram fotos para agradecer o carinho das pessoas com eles. A Federação de Futebol do Panamá divulgou as fotos da recepção com festa em suas redes sociais.

Em seu debute em Copas, o Panamá perdeu as três partidas que disputou na Rússia - para Bélgica, Inglaterra e Tunísia - e se despediu da Rússia na lanterna do Grupo H, Com 11 gols sofridos e dois marcados, fez a pior campanha entre as 32 seleções do torneio.

No entanto, o desempenho em campo em solo russo ficou em segundo plano. A comemoração dos torcedores no gol do zagueiro Baloy contra a Inglaterra, o primeiro na história da seleção em Mundiais, já havia sido uma amostra do quão felizes os panamenhos ficaram ao verem a seleção de seu país disputar uma Copa.