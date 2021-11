Jogadores do RB Leipzig desejam sorte ao Red Bull Bragantino na final da Sul-Americana

Faltando uma semana para a grande final da Copa Sul-Americana que acontece no sábado, 20 de novembro, o Red Bull Bragantino recebeu um apoio especial do ‘irmão alemão’, RB Leipzig. As duas equipes são ligadas à multinacional austríaca de bebidas energéticas Red Bull, assim como o FC Red Bull Salzburg da própria Áustria e o New York Red Bulls, dos Estados Unidos.

Os jogadores André Silva e Dani Olmo gravaram vídeos desejando sorte ao Massa Bruta, que enfrentará o Athletico-PR na disputa pelo título. “Queria passar por aqui para desejar toda sorte na final da Copa (Sul-Americana), e vocês conseguem!”, disse Silva, atacante do time alemão e da seleção de Portugal. O meio-campo Dani Olmo também desejou sorte e ainda soltou um “Red Bull Bragantino, vamos!”, em vídeo postado pelo time brasileiro nas suas redes sociais.

A final da Copa Sul-Americana entre as equipes brasileiras acontece no estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai, às 17h (horário de Brasília), no próximo sábado, 20.

O RB Bragantino chega à decisão após passar pelo Libertad na semifinal e com uma campanha de nove vitórias, duas derrotas e um empate. Já o Athletico-PR se classificou para a disputa do título com duas vitórias sobre o Peñarol e soma 10 vitórias e duas derrotas na competição.