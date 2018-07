Jogadores do Real desfilam em carro aberto em Madri

Dezenas de milhares de torcedores do Real Madrid foram às ruas neste domingo para receber os jogadores que conquistaram no sábado a 11.ª Liga dos Campeões da história do clube, em Milão. Como no décimo título, o troféu veio após vitória sobre o rival Atlético de Madrid na decisão, desta vez nos pênaltis.

O elenco do Real chegou à capital espanhola por volta das 6 horas da manhã (horário local) e desfilou em carro aberto até o local tradicional para comemorações na cidade, a Praça de Cibeles. De acordo com as autoridades locais, cerca de 30 mil torcedores acompanharam a festa.

O ônibus que levava os jogadores trazia escrito nele "campeões" e "11" em referência à 11.ª conquista do clube. Durante o trajeto, os atletas exibiram o troféu levantado no sábado à torcida.

Um dos mais animados era o zagueiro Sergio Ramos. Autor do gol do empate por 1 a 1 no tempo normal, que levou o jogo para a prorrogação e, posteriormente, aos pênaltis, o jogador deixou o ônibus quando chegou à praça e "vestiu" a estátua da deusa Cibele com um cachecol e uma bandeira do Real.

Foi justamente nesta praça que alguns torcedores do Real se reuniram para assistir à decisão do último sábado em um telão montado no local. Logo após o pênalti convertido por Cristiano Ronaldo, que garantiu a conquista ao clube, uma festa começou por lá e durou até altas horas da noite.