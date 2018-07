Jogadores do Independente de Santa Fé são investigados por abuso sexual

BOGOTÁ - Vários jogadores e ex-jogadores do Independente de Santa Fé de Bogotá estão sendo investigados pela suposta responsabilidade em um caso de abuso sexual de uma mulher, informou a procuradoria da Colômbia na sexta-feira, 14. O caso ocorreu entre 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2017 em uma festa do clube em um hotel no norte da capital colombiana.

"A investigação vai determinar a existência dos delitos de ato sexual e o grau de responsabilidade dos jogadores", diz o comunicado da justiça.

O caso foi denunciado na sexta pelo jornal El Espectador. Segundo a publicação, os jogadores comemoravam a vitória contra o Independente de Medellín pelo campeonato colombiano e teriam abusado de uma mulher de identidade desconhecida.

São seis os envolvidos na questão e três já deixaram a equipe. Os nomes não foram revelados.

A Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres) manifestou "enorme preocupação" com a denúncia. "A violência contra as mulheres nunca é tolerável e deve ser rechaçada publicamente", afirmou a instituição em um boletim, pedindo que os clubes não tratem o tema como "assuntos privados" dos jogadores.

O clube informou em comunicado que desconhece "oficialmente" os fatos e que condena qualquer ação fora da lei que uma pessoa vinculada à instituição venha a cometer. "Apoiamos as investigações e vamos respeitar as decisões", diz o comunicado da equipe.

O Santa Fé venceu o campeonato colombiano em nove ocasiões e levantou a Copa Sul-Americana em 2015. / AFP