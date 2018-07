Jogadores do Santos admitem vacilo, mas celebram vaga na semifinal

SANTOS - O Santos conquistou neste sábado a vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, mas os vacilos da equipe durante a partida contra o Palmeiras não foram esquecidos pelos jogadores. No segundo tempo, quando o time da Vila Belmiro vencia por 1 a 0, foram muitas chances desperdiçadas, principalmente por Neymar, que parou no goleiro Bruno. O empate palmeirense saiu no fim e a classificação só veio na disputa de pênaltis.

"No mata-mata, não pode errar", declarou o zagueiro Edu Dracena. "No segundo tempo, a gente teve muitas chances e podia matar o jogo. Esse foi o problema. Eles chegaram uma vez e fizeram o gol. Mas o time está de parabéns, porque fez um belo jogo" concordou o meia Montillo.

A classificação só foi conquistada graças ao goleiro Rafael, que defendeu dois pênaltis (cobrados por Kleber e Leandro) na disputa. Ele afirmou que o bom desempenho foi fruto de muito treino, mas pediu para não ser chamado de herói mesmo sendo decisivo para a sequência do Santos na competição.

"A gente tenta treinar. É difícil o pênalti, mas nossa equipe treina muito. Graças a Deus deu certo. A nossa equipe não merecia ter perdido o jogo. Nossa equipe se doou muito", disse o goleiro, que garantiu não ter analisado os batedores do adversário antes da partida. "Sinceramente, não estudei os batedores do Palmeiras."