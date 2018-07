Jogadores do Santos comemoram vitória, mas pregam cautela na Copa do Brasil Os jogadores do Santos procuraram manter a cautela após a vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Com o resultado no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, a equipe tem a vantagem do empate no jogo de volta, na próxima quinta-feira, no Pacaembu, para garantir vaga na semifinal.