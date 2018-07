Jogadores do Santos criticam arbitragem do clássico Os jogadores do Santos elegeram Sálvio Spinola Fagundes como culpado pela derrota no clássico com o Corinthians neste domingo. Segundo eles, o árbitro anulou um gol legítimo de Marquinhos no primeiro tempo e, na etapa final, deixou de marcar uma falta em Edu Dracena no lance que originou o gol de Bruno César.