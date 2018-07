Jogadores do Santos criticam gramado ruim em Mogi Mirim

O Santos não conseguiu passar de um empate por 0 a 0 com o Mogi Mirim, na noite desta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, e um dos motivos para a equipe não conseguir engrenar no confronto foi o estado do gramado do Estádio Romildo Ferreira. Pelo menos foi essa a opinião dos atacantes Robinho e Thiago Ribeiro, que lamentaram as condições do campo.

"Não gosto de dar desculpa, mas hoje estava ruim, só quem jogou sabe. Nosso time é muito leve, e quando pega esses gramados precisa se adaptar com balão para frente", disse Robinho, que ao mesmo tempo enfatizou que "o empate não foi um mal resultado", diante das circunstâncias encontradas em Mogi Mirim.