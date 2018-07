Jogadores do Santos destacam Prass: 'Merecíamos a vitória'

Embora tenha empatado fora de casa, os jogadores do Santos deixaram o gramado do Allianz Parque irritados, pois na visão deles, o time alvinegro tinha tudo para ter derrotado o Palmeiras e só não conseguiu por culpa do goleiro Fernando Prass. Por isso, o empate por 0 a 0 não foi comemorado pelos santistas.

"Criamos muitas chances para fazer gols e não aproveitamos. Jogamos bem melhor e estamos evoluindo", disse o atacante Gabriel, que teve uma grande oportunidade no segundo tempo, mas chutou para fora. "Eu tirei muito na jogada e mandei para fora. Mas teve outro lance que o Prass fez uma grande defesa. Ele estava em um dia inspirado", completou o jogador santista.

O meia Lucas Lima também destacou as diversas oportunidades da equipe alvinegra, principalmente na segunda metade do jogo. "O time deles lança muito a bola e tem bastante choque. Fizemos uma boa partida, mas pecamos na finalização. O empate acaba ficando de bom tamanho, mas tínhamos tudo para vencer", analisou.

Já para o lateral-esquerdo Zeca, o que faltou para a equipe foi maior tranquilidade com a bola no pé. "O time foi bem. Trabalhamos bem a bola e tivemos maior posse de bola. Faltou calma para matar o jogo. O Gabriel tem crédito com a gente, porque já fez muitos gols, mas poderíamos ter aproveitado melhor as chances criadas", lamentou.

Com o resultado, o Santos chegou aos nove pontos e a liderança do grupo 1. O time alvinegro volta a campo na quinta-feira, para encarar o Mogi Mirim, às 19h30, no estádio do Pacaembu.