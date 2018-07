Jogadores do Santos elogiam elenco após vitória em clássico com desfalques

No lado vitorioso dentro do gramado da Vila Belmiro, o destaque foi para a força do grupo do Santos. Sem poder contar com Lucas Lima, Victor Ferraz e Ricardo Oliveira, após a polêmica arbitragem no jogo contra o Internacional, os jogadores que estiveram em campo contra o Corinthians elogiaram os substitutos entre as comemorações pela vitória no clássico.

"Aqui é um grupo, a gente perdeu três jogadores importantes. Hoje (domingo) mostramos diante de um time complicado, conseguimos a vitória mesmo sem esses três atletas. A vitória é de todos. A equipe teve personalidade para virar a partida", afirmou Renato, autor do gol que garantiu o resultado na Vila Belmiro.

Os escolhidos pelo técnico Dorival Júnior para assumir a titularidade no clássico foram Daniel Guedes, Jean Mota e Rodrigão. Dentre os três, Jean Mota acabou sendo o mais decisivo, cobrando o escanteio que originou o segundo gol da equipe da Vila Belmiro. Rodrigão passou em branco e Guedes acabou substituído por Caju.

"Quem está esperando oportunidade entra para dar conta do recado e quem entrou conseguiu fazer a diferença", elogiou Victor Bueno, o autor do primeiro gol santista no clássico.

Na próxima rodada, a 25.ª, o Santos encara Botafogo no Rio. Com 39 pontos, a equipe espera barrar a crescida do clube carioca para se aproximar ainda mais dos líderes.