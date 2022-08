Jogadores do Santos elogiam Lisca após primeira vitória sob o comando do novo técnico

Em sua primeira vitória no comando do Santos, o técnico Lisca foi elogiado por seus jogadores. Madson, autor do primeiro gol, e Ângelo, que fez a assistência para o segundo marcado por Bryan Angulo, destacaram o trabalho feito pelo treinador após os três pontos conquistados sobre o Coritiba, em pleno Couto Pereira.

"Questionamos muito, cobramos bastante. O Santos é grande e tem que incomodar fora de casa. Essa vitória estava amadurecendo. A equipe foi merecedora do placar, demoramos para fazer os gols. O trabalho do Lisca está evoluindo", disse o lateral-direito Madson.

"O Lisca é um paizão. Desde que ele chegou me deu muita confiança. Me pediu para ajudar na marcação e fazer o que tenho de melhor no um contra um. Pude dar o passe para o Angulo e conseguimos a vitória aqui", afirmou o atacante, que puxou o contra-ataque, no qual Angulo fez o gol da vitória, aos 47 minutos da etapa final.

Em nono lugar no Brasileirão, com 30 pontos, o Santos volta a jogar no domingo, às 18 horas, quando terá pela frente o América, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.