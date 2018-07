Jogadores do Santos elogiam Oswaldo de Oliveira após clássico

Os principais jogadores do Santos elogiaram o trabalho feito pelo técnico Oswaldo de Oliveira na intertemporada para o Campeonato Brasileiro durante a Copa do Mundo, após a vitória por 2 a 0 no clássico contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. "A equipe evoluiu bastante. O treinador Oswaldo aproveitou bem a paralisação e, contando com a volta de alguns jogadores, vamos em buscar de objetivo grande, que é o título do Campeonato Brasileiro ou a classificação para a Libertadores da América", disse Arouca.

Embora Geuvânio e Gabriel não tenham brilhado no clássico, também acham que o Santos voltou melhor depois da parada de 45 dias. Oswaldo de Oliveira também aprovou o comportamento do time no primeiro jogo após a Copa do Mundo. Ele disse que ainda espera pela chegada de um reforço de ponta para qualificar a equipe. Não tem informação sobre uma suposta nova tentativa dos dirigentes para repatriar Robinho, mas mesmo sem contratação confia no sucesso santista no restante de temporada.

"Nosso planejamento é com o objetivo de classificar o Santos para a Libertadores e quem sabe até ser campeão. O que falta é apenas os garotos amadurecerem um pouco mais", disse o treinador, satisfeito com a terceira vitória seguida.

Bruno Uvini foi o autor do primeiro gol, surpreendendo os defensores palmeirenses e o goleiro Fábio em uma bola levantada na área. "É uma alegria muito grande porque foi o meu primeiro gol como profissional e ainda mais por ter sido num clássico tradicional", disse o jogador, que fez questão de dividir os méritos com Victor Ferraz. "Ele bateu bem a falta, colocando a bola na minha cabeça, numa jogada que ensaiamos nos treinos da semana".

Na noite de pouca inspiração dos atacantes, outro que quebrou o jejum de gols foi Alison, que marcou o segundo gol do time, completando para as redes em cruzamento perfeito. "É inesquecível, mas a vitória foi mais importante do que o meu gol. Estou feliz porque a minha função é proteger a defesa e hoje (quinta) tive aproveitei a oportunidade e conclui para o jogo".

Para o jogo contra o Fluminense, neste domingo, em Volta Redonda (RJ), Oswaldo de Oliveira terá o retorno de Cicinho, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, à lateral direita no lugar de Victor Ferraz. O treinador também espera contar com Leandro Damião e Thiago Ribeiro, ou com pelo menos com um deles.

Leandro Damião se recuperou da inflamação no púbis durante a intertemporada, estava sendo preparado para enfrentar o Palmeiras, mas sofreu entorse no tornozelo esquerdo no jogo-treino contra o Hortolândia-SP na semana passada. Thiago Ribeiro deve participar do coletivo dos reservas nesta sexta e se não voltar a sentir o problema no joelho esquerdo viaja com o time para o Rio - para jogar ou ficar no banco.