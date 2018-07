Jogadores do Santos fazem coro contra a arbitragem O atacante Neymar garantiu, depois do jogo, que o Santos foi prejudicado pela arbitragem no empate contra o Internacional, em Porto Alegre. "Poderíamos ter saído vitoriosos. Só porque eu caio diferente o juiz não marca pênalti", disse. Neymar lamentou também o resultado. "O jogo foi bom, mas o resultado ruim, porque estávamos ganhando".