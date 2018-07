Jogadores do Santos fazem lei do silêncio após demissão de gerente de futebol

Ao final do jogo contra o Red Bull Brasil, na manhã deste domingo, os jogadores santistas se reuniram no centro do gramado do Pacaembu e combinaram de não dar nenhuma entrevista à imprensa. Apesar da tentativa de Dorival Júnior em diminuir o fato, continua a insatisfação interna pela demissão do gerente de futebol Sérgio Dimas, na semana passada.

Ele era responsável por fazer a logística do clube nos jogos longe da Vila Belmiro, além de também auxiliar o superintendente Dagoberto dos Santos. Dimas era considerado a ligação entre comissão técnica e diretoria, amigo dos principais atletas. Estes esperam a reversão da medida, mas o elenco já deixou claro o seu descontentamento. Eles devem voltar a falar durante a semana que vai anteceder o clássico com o São Paulo, pela terceira rodada.

Sérgio Dimas foi demitido por não apresentar, dentro do prazo inicial, as inscrições dos jogadores na Copa Libertadores. O presidente Modesto Roma Júnior estranhou a posição dos jogadores e prometeu apurar melhor a situação. "Não estou sabendo nada de jogadores não falarem à imprensa. Acho que precisam atender a todos. Vou procurar saber o que está acontecendo", garantiu Modesto Roma Junior, presidente do Santos.

O Santos venceu o Red Bull Brasil por 3 a 2, neste domingo, em duelo válido pela segunda rodada do Paulistão. A partida foi marcada por forte polêmica no terceiro gol santista, nos acréscimos. Kayke usou o braço direito para mandar a bola para o gol. Além disso, imagens de TV não conseguiram confirmar se a bola entrou ou não no gol do Red Bull.