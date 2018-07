Jogadores do Santos ficam satisfeitos com empate

O Santos saiu satisfeito com o empate diante do Palmeiras. Com um time bastante modificado por causa das ausências de suas principais estrelas, como Neymar e Montillo, o time deixou o Pacaembu com a sensação de missão cumprida. "O mais importante foi que a equipe não saiu perdendo. Poderíamos ter ido melhor, mas mais um clássico que não perdemos", explica o volante Arouca.

De qualquer forma, a equipe sabe que ainda não está rendendo o suficiente no Campeonato Paulista e o próprio capitão Edu Dracena reconhece que as exibições não vêm sendo boas. "Apesar dos desfalques, todo mundo lutou. Foi um clássico parado, de muita marcação e sabemos que a gente tem de evoluir. Nunca podemos achar que está bom", admite o zagueiro.

Já o experiente lateral-esquerdo Léo, por sua vez, preferiu enaltecer a força de superação do grupo. "Esse time não fez um treino junto, acho que está muito bom. Nossa defesa está se superando e acho que o Santos soube se resguardar neste jogo. O empate por 0 a 0 ficou de bom tamanho", avisa.

O jogador concorda que a equipe ainda não rendeu o esperado, mas lembra que na hora do mata-mata as coisas são bem diferentes. "É difícil falar quem está longe ou perto do topo, o campeonato está muito equilibrado. De repente na reta final alguém arranca, faz grandes exibições e ganha", conclui, aproveitando para cutucar os críticos que dizem que ele não tem mais fôlego. "O titular do Santos sou eu."