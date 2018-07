Jogadores do Santos fazem vídeo contra o câncer de próstata

Jogadores do Santos e até o técnico Dorival Júnior deixam o campo e as chuteiras de lado por alguns instantes para participar de um vídeo bem humorado e bastante divertido sobre o combate ao câncer de próstata, numa iniciativa sobretudo para homens com preconceito de fazer o exame de toque. O vídeo leva o título de Novembro Azul. Os jogadores aparecem de bigode postiço e brincam com a ideia de 'pregar' o adereço masculino no rosto. O Santos é o time da moda ao lado do Corinthians nesse momento. O time faz boa campanha no returno do Brasileiro e é finalista da Copa do Brasil contra o Palmeiras.

Os jogadores aparecem tocando instrumentos e puxando um 'sambinha' gostoso. Mas a mensagem é séria. Chamam a atenção para o fato de os homens não irem ao médico. "A maior doença do homem é o preconceito." Avisam para a necessidade de procurar um urologista e informam que a doença, quando diagnosticada com antecedência, tem chance de 90% de cura. Confira!