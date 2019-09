Jogadores do Santos lamentam empate, mas já projetam recuperação ante o Flamengo

Os jogadores do Santos saíram de campo contrariados com o empate diante da equipe reserva do Athletico-PR, neste domingo, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, mas já projetam uma recuperação no Maracanã, no jogo em que terão a chance de retomar a liderança diante do Flamengo no próximo sábado, na última partida das duas equipes do turno.

A equipe paulista agora tem 37 pontos e está a dois do time carioca, que no sábado bateu o Avaí por 3 a 0 em Brasília e se isolou na ponta com o resultado deste domingo. Consequentemente, para terminar a primeira parte da competição em primeiro, o Santos terá de superar o adversário no Maracanã na próxima rodada.

Para o goleiro Éverson, que fez boas defesas, especialmente no primeiro tempo da partida deste domingo, o resultado em casa não pode ser bem recebido, especialmente por uma equipe que busca o título, mas o resultado precisa ser rapidamente esquecido. "O empate não era o que queríamos. Precisamos vencer na Vila. Oscilação é normal e acontece com todas as equipes. Mas nada melhor que buscarmos o resultado contra o Flamengo", apontou o camisa 1 santista.

Para o zagueiro Gustavo Henrique, não faltou aplicação de seu time, que, além disso, teria sido atrapalhado por um certo antijogo dos paranaenses. "Saímos atrás no placar e isso dificultou muito. Mas o goleiro deles caiu sete vezes, atrapalhou o ritmo do jogo, principalmente para nosso time, que tenta ter intensidade", lamentou o defensor, antes de advertir que a equipe terá de se redimir na próxima rodada: "Temos de buscar o resultado agora lá contra o Flamengo".

Para compensar os quatro pontos perdidos nas últimas duas vezes em que atuou na Vila - empatou ainda com o Fortaleza na 16.ª rodada -, os comandados de Jorge Sampaoli sabem que terão de melhorar o nível da atuação coletiva da equipe. A boa notícia é que o time paulista contará com as voltas de Soteldo, Jorge, Derlis González (que estão disputando amistosos por suas seleções) e Victor Ferraz (suspenso diante do Athletico-PR) contra o Flamengo. A ausência confirmada, por outro lado, será a de Diego Pituca, que recebeu terceiro amarelo neste domingo.