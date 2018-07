Jogadores do Santos lamentam gol no fim: 'Fomos castigados' Os jogadores do Santos não esconderam a decepção pelo gol sofrido aos 45 minutos do segundo tempo, contra o Grêmio, em Porto Alegre. O terceiro gol gremista, da vitória por 3 a 2, doeu principalmente porque o time santista vinha exibindo forte reação na partida. Após estar perdendo por 2 a 0, buscou o empate, fora de casa.