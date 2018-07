Jogadores do Santos negam 'abandono' do Brasileiro após derrota

A derrota para o Coritiba fora de casa, por 1 a 0, definitivamente não estava nos planos do Santos para o Campeonato Brasileiro. Faltando agora duas rodadas para o fim da competição, o time perdeu a chance de voltar ao G-4 após a derrota do São Paulo para o Corinthians. Apesar da equipe ter entrado em campo recheada de reservas, os jogadores negaram após o fim da partida que o foco está totalmente voltado para a final da Copa do Brasil, cuja partida de ida será disputada na próxima quarta-feira, diante do Palmeiras.

O meia Lucas Lima, um dos poucos titulares em campo contra os paranaenses, afirmou que o fato do técnico Dorival Júnior ter poupado a maioria do time não implica em um "abandono" da equipe em relação ao Campeonato Brasileiro. "Vamos focar na Copa do Brasil agora, mas ainda vamos voltar a nossa atenção para o Brasileirão, onde ainda temos chance", disse.

O atacante Gabriel, que ficou no banco no confronto deste domingo, também falou sobre o assunto na saída do campo.

"Independente de quem jogar, o foco está nos dois campeonatos", garantiu. A promessa também explicou a decisão de poupar a equipe.

"Os dois lados (comissão técnica e atletas) conversaram e tomaram a decisão de poupar alguns titulares."

Com a derrota para o Coritiba, o Santos estacionou nos 55 pontos e foi ultrapassado pelo Internacional - que venceu o clássico diante do Grêmio neste domingo - na tabela, caindo para a sexta posição. O primeiro time dentro do G-4 é o São Paulo, com 56 pontos, que permaneceu na zona de classificação para a Libertadores mesmo após perder por 6 a 1 para um Corinthians praticamente reserva.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, às 22h, na Vila Belmiro, contra o Palmeiras pela partida de ida da final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o clube tem compromisso marcado para o próximo domingo, às 17h, diante de um desesperado Vasco em São Januário.