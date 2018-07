Jogadores do Santos pregam 'pés no chão' para a partida de volta

Mesmo com a grande vantagem conquistada no Morumbi - vitória por 3 a 1, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil -, os jogadores do Santos adotam um discurso de humildade e pregaram seriedade no jogo da volta, na Vila Belmiro, na semana que vem.

"Vamos manter os pés no chão. Sábado tem o Brasileirão (contra o Figueirense, em Santa Catarina) e na quarta tem outro jogo contra o São Paulo", disse Marquinhos Gabriel, autor do terceiro gol. "Ainda temos o jogo de volta. Não podemos comemorar nada", completou o lateral-esquerdo Zeca.

Para o atacante Ricardo Oliveira, a união do grupo foi fundamental para o grande resultado. "O segredo do grupo é a união. Com o perdão da palavra, é um time que não tem medo de colocar a bunda no chão", afirmou o artilheiro do Brasileirão.