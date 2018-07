Jogadores do Santos se divertem no primeiro contato com os japoneses

SÃO PAULO - Um clima de pura descontração marcou o embarque do Santos para o Japão, onde a equipe de Muricy Ramalho vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa. No avião com destino a Nagoya, os jogadores santistas se divertiram no primeiro contato que tiveram com alguns fãs japoneses. O Santos ficou um pequeno período na Alemanha antes de embarcar para o país asiático.

Os fãs japoneses tiraram várias fotos dos atletas santistas já no aeroporto e no avião. Muitos asiáticos perguntavam depois de obter a foto quem era o jogador em questão. Até mesmo seguranças do Santos foram fotografados.

Os jogadores do Santos riram muito da situação. Em determinado momento, Neymar tirou uma foto do companheiro Pará e disse: ‘Esse aqui é conhecido’. O próprio Pará fingiu estar falando em japonês pouco depois.

Quem já se juntou à delegação santista foi Renteria. Ele teve alguns problemas com o seu passaporte, mas tudo foi resolvido e ele já entrou no clima de descontração com os outros jogadores da equipe.