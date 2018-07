Jogadores do São Paulo afirmam que time encontrou rumo para reagir

Duas vitórias seguidas em confrontos diretos no Morumbi fazem o São Paulo estar mais aliviado no Campeonato Brasileiro. O 1 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quinta-feira, aliado aos 3 a 1 diante do Figueirense, no Morumbi, levou os jogadores a deixarem o campo com o discurso de que o time encontrou uma forma de atuar capaz de evitar o risco de rebaixamento e suficiente para fazer a equipe ter objetivos mais elevados.

"Precisamos de resultados. Temos que somar mais pontos. Se continuar nesse ritmo, jogando dessa forma, vamos ganhar mais vezes. Isso será importante", comentou o goleiro Denis. "Fico feliz não só pelo dever cumprido. A luta do time, o empenho de todos mostra o quanto nosso time é bom para brigar mais em cima, podemos crescer mais", disse o zagueiro Rodrigo Caio.

Antes dessas duas vitórias, o São Paulo estava somente um ponto acima da zona de rebaixamento. A vantagem atual é de seis pontos para os quatro últimos colocados. "Foi uma vitória importante, um jogo muito duro contra um time que sabe pelo que joga. Era importante vencer e estamos contentes, mas temos que seguir por este caminho para avançar", afirmou o lateral-direito Buffarini.

Apesar da vantagem estar mais confortável, a vitória sobre o Cruzeiro, com gol de Wesley, não significou ganhar posições. A equipe continua em 12º lugar, com 34 pontos, e terá nas duas próximas rodadas compromissos fora de casa. No domingo enfrenta em Curitiba o Atlético-PR e no fim de semana seguinte terá de jogar contra o Vitória, em Salvador.