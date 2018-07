Jogadores do São Paulo alertam para equipe não oscilar mais no Brasileirão

Apesar de satisfeitos com a vitória sobre o Flamengo por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, no jogo válido pela 30.ª rodada, os atletas do São Paulo alertaram para que o time não volte a oscilar na competição e consiga escapar de vez na zona de rebaixamento, começando a pensar nos próximos passos da equipe ainda em 2017.

Após de dizer que o time tinha que "apanhar mais para amadurecer", depois da derrota para o Fluminense, Hernanes destacou o equilíbrio apresentado no Pacaembu. "Mais do que a cobrança externa, é a nossa cobrança, a vergonha interior, fazer um jogo como esse e não conseguir dar sequência. Hoje foi um jogo mais equilibrado e mais constante na marcação", explicou o capitão Hernanes, autor de um dos gols da partida, em entrevista ao Première.

"Essa cobrança não foi só contra o Fluminense, são todos os jogos fora de casa. A gente joga bem em casa e fora joga muito diferente, digo na questão de intensidade, de entrega. A gente tem se cobrado mais nisso", reforçou Sidão, que fez boas defesas na segunda etapa.

Quem também destacou a maturidade do São Paulo para manter a vantagem de 2 a 0 conquistada ainda no primeiro tempo foi Petros. "Talvez seja a nossa principal deficiência no campeonato inteiro. Isso precisa ser corrigido. Mas temos que valorizar a vitória, porque é um dos grandes clássicos nacionais. O Flamengo é uma grande equipe, com jogadores a nível de seleção. A equipe jogou bem, soube segurar o resultado, soube não levar gol. Coisa que também acontecia constantemente na competição."

O São Paulo volta a campo no próximo sábado, no clássico com o Santos. Sem nenhum jogador suspenso, a única dúvida para a partida será Maicosuel, que ficou de fora do duelo com o Flamengo depois de sentir um desconforto muscular.