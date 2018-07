Jogadores do São Paulo aprovam a chegada de reforços na equipe

Para os jogadores do São Paulo, a chegada de reforços é vista com bons olhos. O time contratou Lucas Pratto, atacante que estava no Atlético-MG, e está perto de anunciar o volante Jucilei, que já foi aprovado nos exames médicos e aguarda apenas a documentação de sua equipe na China, o Shandong Luneng, para assinar o contrato e ser anunciado.

Ao que tudo indica, eles serão recebidos de braços abertos no tricolor. "A chegada deles dá muito otimismo. A gente precisa se reforçar para que possamos fortalecer o grupo para conquistar vitórias e títulos", explicou o lateral-direito Bruno, que ficou no banco contra o Moto Club, na quinta-feira, e deve ser titular amanhã, contra a Ponte.

A confirmação de Pratto foi muito festejada pela torcida e os novos companheiros já sabem que terão um artilheiro em campo. "O Pratto é um excelente jogador. Sempre que enfrentamos ele, foi um jogador que deu muito trabalho, e vai chegar para ajudar nossa equipe a crescer nas competições", lembrou Neilton, que também atua no ataque.

Até os goleiros elogiaram os novos companheiros que estão chegando. "São jogadores importantes, de seleção, e tenho certeza de que vão agregar muito à equipe. São reforços importantíssimos e nossa equipe só vai ganhando força, o que é bom", afirmou Denis. "Foi uma ótima contratação, que vai ajudar bastante a gente", completou Sidão, sobre Pratto.