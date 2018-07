Jogadores do São Paulo aprovam intensidade dos treinos

Concentrados na intertemporada na Flórida, nos Estados Unidos, desde o último dia 8, os jogadores do São Paulo vêm sendo bastante exigidos nos treinos técnicos e físicos comandados por Muricy Ramalho. A intenção é voltar em um ritmo forte para o segundo semestre, objetivo que é repetido nos discursos dos jogadores.

O volante Maicon é um dos que destacaram a importância do trabalho forte visando a briga pelos primeiros lugares na sequência do Campeonato Brasileiro. "Queremos manter essa intensidade dos treinos nos jogos. É importante que isso aconteça, porque nossa meta é voltar bem no Brasileiro. Com essa pegada, podemos continuar brigando pelos primeiros lugares", afirmou o jogador.

Já o lateral-direito Douglas usou palavras que lembram um famoso jargão do técnico Muricy para ressaltar a importância do período de treinamentos no exterior. "Isso é trabalho", disse o jogador. "Estamos vestindo a camisa do São Paulo e temos de trabalhar", completou.

Além das sessões de treino, o São Paulo já realizou um amistoso contra o Orlando City, partida que terminou empatada em 0 a 0, e um jogo-treino, nesta terça-feira, no qual goleou o Jacksonville por 10 a 0. Antes o retorno da delegação para o Brasil, ainda haverá mais um jogo-treino contra o Ocala PDL.