Jogadores do São Paulo comemoram empate com o Fluminense no Morumbi

Empatar em 1 a 1 com o Fluminense no Morumbi, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, foi um resultado digno de comemoração para o São Paulo. Os jogadores deixaram o gramado orgulhosos e com elogios à atuação, principalmente pelo fato de a equipe ter atuado desde o primeiro tempo com um a menos após a expulsão de Diego Souza e ter saído atrás no placar para ter de buscar a reação.

"O empate foi importante para a gente continuar somando pontos e não perder dentro de casa", afirmou o atacante colombiano Tréllez, autor do gol do empate, já no segundo tempo. Antes disso o Fluminense chegou a fazer 1 a 0 com um gol contra de Anderson Martins. Depois, esteve mais de perto de fazer outro, ao, no fim da partida, acertar a trave em finalização de Matheus Alessandro.

O colombiano Tréllez recusou na semana passada uma oportunidade de atuar por empréstimo pelo Granada, da Espanha, para continuar no São Paulo e ser decisivo contra o Fluminense. "Tivemos a expulsão, o jogo ficou difícil. Vamos tentar na quarta-feira recuperar os pontos perdidos em casa", disse, em referência ao compromisso contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

O lateral-esquerdo Edimar também celebrou o resultado. "Empatar em casa não é bom para quem luta pela liderança. Temos que ganhar os jogos. Mas é bom enaltecer a luta do nosso time. Fomos guerreiros. Esse ponto lá na frente vai nos coroar. Ficamos com um a menos e conseguimos empatar", comentou o jogador.