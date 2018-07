Jogadores do São Paulo comemoram volta ao Morumbi depois de um mês

SÃO PAULO - Os jogadores do São Paulo comemoram a chance de neste sábado enfrentar o Grêmio no Morumbi, pelo Brasileirão, e poder voltar ao estádio depois de mais de um mês. O time mandou dois jogos no Pacaembu e um na Arena Barueri enquanto a casa do Tricolor foi usada para os shows da banda inglesa One Direction, nos dias 10 e 11 de maio.

"Fomos acolhidos muito bem nos outros estádios, mas o Morumbi é a nossa casa. Somos mais fortes jogando lá e, por isso, acredito que temos condições de conseguir mais um resultado positivo", afirmou o atacante Osvaldo. O retorno vem em momento oportuno, logo depois da goleada sofrida diante do Fluminense, por 5 a 2. "Faz diferença jogar lá (no Morumbi), porque estamos mais acostumados. Queremos nos recuperar da derrota para o Fluminense e manter a briga pelas primeiras colocações", disse o zagueiro Antônio Carlos.

A última partida do São Paulo no Morumbi foi na rodada de abertura do Brasileirão, dia 20 de abril, quando ganhou do Botafogo por 3 a 0. Depois disso, o time recebeu no Pacaembu o Coritiba (2 a 2) e o CRB (3 a 0), pela Copa do Brasil, além do clássico com o Corinthians (1 a 1), na Arena Barueri.

No reencontro com a torcida no Morumbi, a equipe do técnico Muricy Ramalho vai ter um adversário que briga pelos primeiros lugares. Com 13 pontos, os gremistas estão na vice-liderança, atrás apenas do Cruzeiro. Após seis rodadas, o Tricolor ocupa a sétima colocação com nove pontos e segue na briga por uma vaga no G-4.