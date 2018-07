Jogadores do São Paulo culpam retranca rival por derrota por 1 a 0

Ao final da derrota do São Paulo para a Chapecoense por 1 a 0, no Morumbi, os jogadores são-paulinos elegeram um culpado pelo surpreendente resultado: a retranca do time adversário. A equipe de Chapecó atuou a maior parte do tempo na defesa e soube aproveitar um erro de posicionamento da marcação para abrir o placar e garantir o resultado positivo.

"Eles se defenderam muito bem. Faz tempo que não vejo um time se defender tão bem", resumiu o goleiro e capitão Rogério Ceni. O volante Souza também destacou a boa marcação e comparou o jogo com a partida contra o Bahia, quando o time atuou bem e venceu por 2 a 0. "Contra o Bahia, eles jogavam em casa e tinham que sair para o jogo. Hoje, a Chapecoense entrou mais fechada e não conseguimos furar a marcação."

O atacante Alan Kardec lembrou que pouco antes do gol da Chapecoense, teve boa oportunidade de abrir o placar, mas não foi feliz na finalização. "Se você faz um gol, a história muda. Nós não fizemos, eles marcaram e isso dificultou ainda mais, porque eles se fecharam mais. Nós atacamos, mas não conseguimos. O mundo não acaba aqui. Temos que trabalhar", destacou o atacante são-paulino.

Kardec ainda garantiu que o time não entrou achando que ganharia por facilidade, pela fragilidade do adversário e por ter feito uma boa partida diante do Bahia. "Sabíamos que todo mundo entrou com os pés no chão. Jogamos com o apoio da nossa torcida e não conseguimos o resultado", lamentou.