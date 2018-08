São Paulo deixa eliminação para o passado e foca no Brasileirão

Fora da Copa Sul-Americana, o São Paulo vai apostar todas as suas fichas no Campeonato Brasileiro, torneio que lidera e faz ótima campanha. O elenco tricolor lamentou a eliminação nos pênaltis para o Colón, mas alguns jogadores já trataram de ver com bons olhos o fato de poder se concentrar apenas em um torneio a partir de agora.

"Em nenhum momento passou pela nossa cabeça priorizar somente o Campeonato Brasileiro. Fizemos um bom jogo contra o Colón no tempo normal, buscamos o gol, mas infelizmente no pênalti perdemos. Saímos de cabeça erguida e vai ser bom que poderemos descansar um pouco mais", afirmou o volante Hudson.

Ele é um dos líderes do time e quando diz "descansar" se refere ao fato de que o São Paulo agora só terá partidas pelo Brasileirão. Isso acaba deixando o time fora da maratona de jogos que alguns de seus concorrentes ao título nacional terão pela frente, como Flamengo, Grêmio e Palmeiras, que estão vivos em outras competições.

Para domingo, o técnico Diego Aguirre espera que seus atletas reajam rapidamente após a eliminação. O zagueiro Anderson Martins já aumentou o coro. "A equipe fez um bom jogo, viemos com o intuito de vencer, mas são coisas que acontecem no futebol. Fica um sentimento de tristeza, mas vamos seguir em frente e manter o foco no Brasileirão", avisou.