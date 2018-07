Jogadores do São Paulo elogiam Calleri por gol em estreia pelo clube

O atacante argentino Jonathan Calleri, do São Paulo, recebeu elogios dos companheiros de time pela boa atuação, coroada com gol em sua estreia pelo clube, na última quarta-feira. Os colegas de elenco destacaram que o reforço, contratado por seis meses, tem potencial para ajudar a time do técnico Edgardo Bauza a conquistar bons resultados, mesmo que fique por pouco tempo.

O zagueiro Rodrigo Caio destacou as características do atacante. "Ele entrou bem no jogo, fez o gol e mostrou que pode nos ajudar bastante. Espero que o Calleri mantenha este ritmo, porque com certeza será importante para o nosso time. Ele se movimenta bastante e irá nos ajudar", comentou. "É um bom jogador e vai nos ajudar bastante. Acreditamos no potencial dele. Ele já mostrou que tem qualidade no Boca Juniors, que também é um clube grande. Ele fará a diferença para o São Paulo e vamos tentar ajudá-lo ao máximo", afirmou o volante Hudson.

Até mesmo o atacante Alan Kardec, que disputará com o argentino vaga entre os titulares, enalteceu a atuação do camisa 12. "O time não tem só o Calleri, mas também o Kieza. A concorrência é normal e natural. Temos jogadores de qualidade e é preciso existir a briga para ser o camisa 9 da equipe. O Calleri é um jogador de qualidade e merece o respeito de todos na equipe", comentou.