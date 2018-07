Jogadores do São Paulo exaltam trabalho de interino Milton Cruz

SÃO PAULO - Com quase 16 anos de trabalho no São Paulo, Milton Cruz é um dos funcionários mais queridos pelos jogadores. Com a saída de Paulo César Carpegiani, na semana passada, o auxiliar assumiu à condição de técnico interino, mas no que depender dos atletas ele pode ficar no comando por muito tempo.

"Aqui no São Paulo sempre tivemos bom relacionamento com os técnicos. Mas o Milton Cruz conhece cada atleta de perto, tem a confiança do elenco. Se ele ficasse como técnico, eu ficaria muito feliz", declarou o volante Wellington.

Mesmo aqueles que chegaram ao grupo a menos tempo, como o zagueiro Rhodolfo, contratado no início deste ano, exaltam o trabalho do interino. "Ele procura ouvir bastante cada jogador. Pergunta qual a maneira que cada um gosta de jogar. O grupo gosta muito do Milton", afirmou.

Apesar dos elogios dos jogadores e do apoio para que permaneça como treinador, Milton Cruz já avisou que não pretende seguir esta carreira por enquanto. Com a chegada de um técnico - a diretoria do São Paulo está lutando para definir o novo comandante nesta semana -, ele deverá voltar a ser auxiliar.

Enquanto o São Paulo não define a contratação de seu novo técnico, Milton Cruz segue preparando a equipe para enfrentar o Internacional, no próximo domingo, no Beira-Rio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. No último sábado, no primeiro duelo após a demissão de Carpegiani, o interino promoveu a entrada do antes encostado Rivaldo no time titular, e o pentacampeão mundial foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Morumbi.