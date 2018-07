Jogadores do São Paulo isentam Luis Fabiano após 2.º pênalti perdido

RIO - Acostumado a ser notícia por balançar as redes, o atacante Luis Fabiano viveu uma situação desconfortável no último domingo, na derrota por 1 a 0 do São Paulo contra o Flamengo. Antes de deixar o gramado do Engenhão no intervalo, contundido, ele perdeu sua segunda cobrança de pênalti na sequência, defendida por Felipe - havia chutado no travessão diante do Atlético-GO, na última quinta-feira.

Após a partida, os companheiros do jogador fizeram questão de lhe dar força. "Ele me disse que não ia bater mais de agora em diante. Mas perder pênalti é do jogo. Se ele se sentir bem, pega e bate. Eu também já errei. Ele é nosso camisa 9 e isso é coisa do jogo", disse Rogério Ceni.

O meia Lucas compartilhou da opinião do goleiro e também quer que Luis Fabiano siga cobrando pênaltis. "Isso acontece, todo mundo já perdeu pênalti. O Luis Fabiano é um goleador nato, não pode parar não e tem de continuar tentando. Uma hora vai entrar e sabemos da qualidade dele", comentou.

O próprio atacante admitiu o abatimento com a nova oportunidade perdida, mas garantiu que vai continuar tentando. "Dois pênaltis perdidos em dois jogos é muita coisa. A gente passa por isso, mas não me resta outra coisas a não ser arriscar. É uma situação que incomoda, mas é ter paciência".