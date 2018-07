Jogadores do São Paulo dizem que vitória seria mais justa

Embora tenha conquistado pela primeira vez um ponto no Itaquerão, os jogadores do São Paulo não ficaram satisfeitos com o empate por 1 a 1 com o Corinthians neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Pelo que foi o jogo, os atletas disseram que o mais justo seria a vitória da equipe tricolor.

"Empate fora de casa, contra um favorito ao título, não é um resultado ruim. Mas pela circunstância da partida, a gente poderia ter vencido, pois tivemos chances, mas não conseguimos o resultado", lamentou o volante Hudson, um dos são-paulinos que desperdiçou, na segunda etapa, uma boa oportunidade de marcar.

O zagueiro Maicon também lamentou o empate, mas destacou a dedicação da equipe e o fato de os atletas terem demonstrado que a eliminação nas semifinais da Copa Libertadores ficou para trás e não deverá atrapalhar a equipe no Campeonato Brasileiro.

"A partir do momento que veste a camisa do São Paulo, tem que honrar em todos os jogos, não só porque fomos eliminados da Libertadores. Conseguimos um ponto fora de casa, o que é muito difícil. O São Paulo teve chance de marcar um gol no finalzinho e, ao meu ver, fomos bem superiores. Vamos tentando nos superar jogo a jogo", analisou o defensor são-paulino.

A boa atuação da equipe, apesar do empate, fez com que o goleiro Denis projetasse um início de boa fase para a equipe. "Temos de melhorar muito e todos jogadores sabem disso. Precisamos conquistar mais pontos e, se jogarmos com fizemos hoje (neste domingo), e até um pouco mais, com alguns reforços, que provavelmente vão chegar, temos chances de encostar na parte da cima da tabela", analisou.