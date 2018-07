Jogadores do São Paulo minimizam reclamações de Luis Fabiano

SÃO PAULO - As reclamações de Luis Fabiano de que o clima interno no São Paulo o estava prejudicando ficaram para trás ao menos de acordo com relatos dos colegas do camisa 9. O atacante surpreendeu a todos após o jogo contra o Bragantino, no último sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, ao dizer que coisas "no ambiente" vinham atrapalhando seu rendimento.

Luis Fabiano participou normalmente das atividades com o restante do grupo são-paulino nesta segunda-feira pela manhã, mas estava mais quieto do que de costume. Após o treino, saiu acelerando forte seu carro ainda no estacionamento da imprensa antes de parar para conversar com seu assessor. Nada, de acordo com os jogadores, que indicasse insatisfação.

"O Luis é um cara na dele. O mais importante é que ele continue fazendo os gols. Nosso grupo é muito bom, vejo as pessoas felizes aqui. Todos conversam e se respeitam, só precisamos voltar a jogar bem na Libertadores", afirmou o atacante Wallyson, que formou dupla com o goleador no fim de semana.

Os últimos dias não foram fáceis para Luis Fabiano, que primeiro reclamou de problemas pessoais e amargou uma dura suspensão de quatro partidas após supostamente ofender o árbitro Wilmar Roldán no último dia 7, contra o Arsenal, pela Libertadores. A diretoria são-paulina vai recorrer da decisão, mas não sabe se terá sucesso.

"O Luis sabe que precisamos dele, é o nosso homem-gol e fará muita falta. Vamos esperar para ver se o São Paulo consegue fazê-lo voltar antes e ajudar a nossa equipe", emendou Wallyson.