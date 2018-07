Jogadores do São Paulo reclamam de gol irregular do corintiano Jô no 1º tempo

Os jogadores do São Paulo reclamaram de irregularidade no primeiro gol do Corinthians, marcado por Jô, na vitória do Corinthians por 2 a 0, no estádio do Morumbi, neste domingo, pela primeira semifinal do Campeonato Paulista. "O gol nasceu de um lance, ao meu ver, irregular. E, quando você sai perdendo num clássico com gol irregular, fica mais complicado", disse o zagueiro Maicon. "Você tem obrigação de sair e se expor".

O gol de Jô foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo, após lançamento do meia Rodriguinho. As câmeras de tevê apontaram que o atacante corintiano estava um pouco adiantado, portanto em impedimento.

Apesar do revés, o atacante Luiz Araújo acredita na recuperação. Antes de enfrentar o Corinthians, no próximo domingo, o São Paulo visita o Cruzeiro e também terá de reverter o placar de 2 a 0, pela Copa do Brasil.

"Não era o que a gente queria, mas agora é descansar, pensar no Cruzeiro. Temos de reverter os próximos dois jogos. O Corinthians achou o gol rapidamente, depois se fechou lá atrás. Não tem nada decidido", disse o atacante, que foi substituído por Gilberto no segundo tempo.