Jogadores do São Paulo reclamam de gol irregular do Criciúma

SÃO PAULO - Após a derrota por 1 a 0 sofrida neste domingo em Criciúma, os jogadores do São Paulo reclamaram bastante do polêmico gol da vitória da equipe catarinense no Estádio Heriberto Hülse. Os atletas do time paulista criticaram a arbitragem, já que o juiz Francisco Carlos do Nascimento (AL) deu o pênalti que originou o gol após o jogador Sueliton, em posição de impedimento, ser derrubado na grande área.

Para o goleiro e ídolo são-paulino, Rogério Ceni, Sueliton estava claramente adiantado. "A gente sabia que seria um jogo difícil. O Criciúma precisava da vitória e, claro, aquele pênalti não estava previsto. Ele (Sueliton) estava uns dois metros impedido", disse. "Tivemos posse de bola, mas não tivemos velocidade na transição para o ataque. O gramado também dificultou um pouco", lamentou.

Outro que também reclamou da marcação do árbitro, mas de uma maneira mais conformada, foi o meia Paulo Henrique Ganso. "Tomamos um gol no início, sendo que havia três metros de impedimento. Quando o juiz não dá o impedimento, o que vale é o gol. Paciência", afirmou.

Para o zagueiro Antonio Carlos, a equipe se dedicou e buscou a vitória, mas não conseguiu fazer com que a bola chegasse às redes do adversário. "Nós corremos bastante e até fizemos uma boa partida, mas infelizmente o gol não saiu", comentou. "Faltou um pouco de tranquilidade, porque pressionamos e criamos algumas oportunidades. No geral, acredito que foi um jogo normal, onde os dois times lutaram pela vitória", avaliou.