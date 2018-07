Jogadores do São Paulo são chamados de 'pipoqueiros' na saída do Morumbi

Um grupo de torcedores hostilizou os jogadores do São Paulo na saída do estádio do Morumbi, na capital paulista, após o empate da equipe por 2 a 2 diante do lanterna Atlético Goianiense, nesta quinta-feira, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Pipoqueiro" foi a expressão mais utilizada pelos torcedores em direção aos carros dos atletas que deixavam o estádio. O ônibus da delegação também foi alvo de xingamentos.

Cueva e Wellington Nem já haviam sido vaiados durante o jogo, quando foram substituídos. No final da partida, as vaias foram dirigidas para toda a equipe. Após o empate, o São Paulo soma oito rodadas sem vitórias e permanece na zona de rebaixamento pela terceira seguida no Brasileirão. Na próxima partida, a equipe vai enfrentar a Chapecoense fora de casa.

A partida marcou a estreia do técnico Dorival Junior como substituto de Rogério Ceni. Ele afirmou que a sequência de resultados ruins gera insegurança nos atletas. Embora tenha pouco tempo para treinar a equipe até o jogo deste domingo, o novo treinador acredita na recuperação.

"Tenho consciência de que pegaria uma equipe que teria uma sequência assim. Isso dificulta um pouco mais. Você não pode creditar o mau resultado em razão do pouco tempo de treinamento. Vamos tentar aproveitar o tempo", disse Dorival Junior.