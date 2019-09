Jogadores do São Paulo têm palestra sobre comportamento nas redes sociais

Os jogadores e a comissão técnica do São Paulo tiveram uma palestra sobre comportamento e desafios nas redes sociais. A apresentação aconteceu na sala de entrevista coletiva do CT da Barra Funda.

A palestra foi ministrada pelo advogado Renato Opice Blum, especialista em direito eletrônico. Ele explicou os procedimentos jurídicos a serem adotados em determinadas situações, como em casos em que há propagação intencional de informações falsas, fraudes cibernéticas e proteção de dados.

Além disso, a apresentação também tratou sobre como as recentes inovações afetam os usuários de diferentes plataforma. O advogado ainda informou sobre os riscos que as pessoas têm no mundo digital.

A palestra foi idealizada e contou com a participação da psicóloga do clube, Anahy Couto. Como acontece em praticamente todos os clubes, a maioria dos jogadores do São Paulo é adepta às redes sociais.