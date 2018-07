Jogadores do São Paulo tiram lição de eliminação e projetam clássico

Os jogadores do São Paulo reforçaram que a eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil serviu de lição para o duelo de volta pelas semifinais do Campeonato Paulista, quando o time tentará reverter a mesma vantagem (2 a 0) do Corinthians. Em Minas Gerais, o tricolor bateu na trave e ganhou só por 2 a 1, sendo eliminado. Agora, sabe que precisa manter o ritmo para tentar virar o duelo.

"Tentamos a classificação, mas que sirva de aprendizado porque são 180 minutos. No domingo temos outra pedreira e precisamos fazer gols contra uma equipe bem compacta", afirmou o volante Wesley, que não deixa de acreditar. "O futebol é dinâmico e muda muito rápido. Confiamos no Rogério Ceni e estamos com bastante disposição para buscar o resultado."

No Paulistão não existe o gol qualificado fora de casa, ou seja, para se classificar para a decisão o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis ou três ou mais gols para avançar no tempo normal. Qualquer outro resultado dá a vaga para o Corinthians. O vencedor encara Ponte Preta ou Palmeiras, que fazem a outra semifinal.

"A gente conseguiu uma boa vitória contra o Cruzeiro. Claro que queríamos a classificação, ela não veio, mas sabemos da responsabilidade que temos no domingo. Se jogarmos desse jeito, temos tudo para conquistar a vitória. Nunca duvidei desse time e sei que podemos chegar longe em qualquer competição", explicou o atacante Gilberto.