Jogadores do Tigre mostram agressões 'sofridas' pelos seguranças do São Paulo

SÃO PAULO - Os jogadores do Tigre posaram para fotos a fim de mostrar as agressões sofridas no intervalo de jogo com o São Paulo, na decisão da Sul-Americana, quarta-feira, no Morumbi, e cobram da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). "Depois dos incidentes ocorridos no Morumbi, estádio do São Paulo, nosso fotógrafo oficial retratou as marcas que causaram o escândalo e serviram como provas para ratificar a denúncia oficial após o jogo", publicou dirigentes do Tigre no facebook do clube.

O Tigre não retornou do vestíário naquela partida, em que perdi por 2 a 0, obrigando, dessa forma, que o árbitro declarasse o São Paulo campeão da competição. Os jogadores do time argentino acusaram os seguranças do São Paulo de truculêrncia. Alguns teriam sido agredidos e ameaçados.

A Conmebol promete investigar os fatos e tomar providências.