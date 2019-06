Jogadores do Uruguai ganham camisa do Flu antes de ir para Salvador

A seleção uruguaia embarcou no início da noite desta terça-feira rumo a Salvador, onde no sábado enfrenta o Peru, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa América. A equipe comandada pelo técnico Óscar Tabárez deixou o Rio horas após realizar, no CT do Fluminense, o último treino em solo carioca antes de viajar para a Bahia.

Os jogadores que foram titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Chile, na noite de segunda-feira, no Maracanã, fizeram trabalhos regenerativos na academia do complexo esportivo do clube carioca. Já os atletas que foram reservas ou atuaram por pouco tempo no duelo diante dos chilenos foram ao gramado, onde participaram de um treino tático com bola em campo reduzido.

No adeus ao Rio, todos os atletas da seleção uruguaia e Tabárez foram presenteados pelo Fluminense com uniformes personalizados do time, contendo os seus respectivos nomes nas costas das camisas. Nesta despedida, Pedro, grande promessa do ataque tricolor, chegou a posar para uma foto com a dupla de goleadores formada por Cavani e Suárez e festejou a oportunidade de conhecê-los pessoalmente.

"Foi uma sensação incrível ver de perto esses dois grandes artilheiros que me inspiram, ainda mais recebendo eles aqui, na nossa casa", afirmou o atacante, que completou 22 anos de idade no último dia 20 de junho.

O Uruguai garantiu a liderança do Grupo C da Copa América, com sete pontos, ao bater os chilenos por 1 a 0, com um gol de Cavani, na segunda-feira. O posto credenciou a equipe celeste a encarar os peruanos, que foram os terceiros colocados do Grupo A, liderado pela seleção brasileira.

O time uruguaio fará o seu primeiro treino em Salvador visando o duelo com o Peru na manhã desta terça-feira, em atividade marcada para ocorrer no estádio Barradão. A partida entre as duas seleções fechará às quartas de final da Copa América, que serão abertas na quinta com o confronto entre Brasil e Paraguai, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já na sexta serão conhecidos mais dois classificados às semifinais nos jogos Venezuela x Argentina, às 16 horas, no Maracanã, e Colômbia x Chile, às 20h, na Arena Corinthians.