Jogadores do Vasco admitem sabor especial por eliminarem o Flamengo

RIO - Ao vencer o Flamengo por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira à noite, no Engenhão, o Vasco garantiu vaga na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. E o fato de a classificação ter sido conquistada diante do arquirrival foi bastante destacada pelos jogadores vascaínos, até porque o clube encerrou um jejum de quase três anos - ou oito partidas - sem vitórias sobre os flamenguistas.

Após o clássico, os jogadores não esconderam que eliminar o Flamengo teve um sabor ainda mais especial. "É sempre importante marcar gol, principalmente hoje (quarta), porque pude me isolar na artilharia e fazer gol no Flamengo é melhor ainda", destacou o atacante Alecsandro, que empatou o confronto.

O meia Diego Souza, autor do gol que garantiu a virada vascaína, mostrou alívio com a vitória sobre o rival. "A equipe está de parabéns, pois, independentemente de qualquer situação o jogo, foi muito corrido, muito difícil. A nossa equipe estava preparada, pois, se não tivesse preparada para um jogo difícil como esse, não conseguiria fazer essa virada em cima do Flamengo, time que a gente não ganhava faz tempo. Então está todo mundo de parabéns por ter chegado na final de um campeonato tão importante", enfatizou.

O meio-campista Juninho Pernambucano, por sua vez, não escondeu a satisfação de pela primeira vez bater os rubro-negros nesta sua volta ao Vasco. "É bom pra caramba ganhar do Flamengo. Agora, é vencer a final", disse o jogador, que estava no clube de São Januário quando o time derrotou os flamenguistas na decisão da Taça Guanabara de 2000. Aquela conquista, por sinal, havia sido a última vez, até o jogo desta quarta, que os vascaínos derrotam os arquirrivais em um mata-mata de turno do torneio estadual.

Garantido na decisão, o Vasco agora espera pela definição do vencedor da partida entre Botafogo e Fluminense, nesta quinta-feira, às 21 horas, no Engenhão, na outra semifinal da Taça Guanabara.