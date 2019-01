Jogadores do Vasco ressaltam dificuldades e valorizam vitória apertada

O Vasco não teve uma grande atuação na vitória por 1 a 0 sobre o Americano, neste domingo, pela terceira rodada da Taça Guanabara. De qualquer maneira, o que importou para o elenco foi o importante passo na briga pela classificação no Grupo B às semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca, já que o time está na liderança, com nove pontos e 100% de aproveitamento.

"A gente deu um passo importante na classificação. O primeiro tempo foi difícil, a gente teve poucas chances de gol. A equipe deles também se comportou bem atrás e tivemos trabalho para procurar os espaços", avaliou Yago Pikachu.

Muito da dificuldade que o Vasco encontrou na partida foi por conta da ausência de Andrey, expulso aos 12 minutos do segundo tempo. Autor do gol vascaíno, Marrony exaltou a superação da equipe.

"Feliz pelo jogo, pelo gol e por estar fazendo mais um pelo Vasco. Depois da expulsão do Andrey ficou mais difícil, mas a equipe correu, deu o máximo e conseguiu o resultado", afirmou o atacante.

O Vasco volta a campo às 17 horas da próxima quarta-feira, em Moça Bonita, onde enfrenta a Portuguesa, pela quarta rodada da Taça Guanabara.