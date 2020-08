Jogadores e comissão técnica do Corinthians fazem testes de coronavírus

Os jogadores, membros da comissão técnica e demais funcionários do Corinthians fizeram testes de coronavírus na manhã desta quinta-feira. A realização dos exames antes do segundo jogo da final do Campeonato Paulista havia sido acordada com a Federação Paulista de Futebol (FPF), após polêmica envolvendo o clube alvinegro e o Palmeiras. Se alguém testar positivo para a covid-19, estará vetado da partida decisiva deste sábado, às 16h30, no Allianz Parque.

“Apesar de o time estar concentrado desde o início do retorno do Paulistão, temos no nosso protocolo a realização semanal de exames. Foi realizado para termos um controle maior e a melhor segurança possível para desempenhar o jogo da forma mais segurança”, afirmou o médico do clube Ivan Grava.

Corinthians e Palmeiras entraram em polêmica no início da semana por causa da realização dos testes. O presidente do clube alvinegro, Andrés Sanchez, afirmou que era contra, porque o elenco está concentrado no CT Joaquim Grava desde a retomada do Paulistão. Já o Palmeiras liberou os atletas da concentração e faz testes a cada três dias. Na visão de Andrés Sanchez, apenas a delegação alviverde teria de fazer os exames. No fim, ficou acordado com a FPF que os dois clubes teriam de testar o elenco antes do segundo jogo da final.

Ainda nesta quinta-feira, os jogadores titulares do Corinthians fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do CT Joaquim Grava, com exceção do goleiro Cássio, que participou de atividades em campo. O técnico Tiago Nunes e seus auxiliares comandaram um treino técnico em espaço reduzido com os reservas, com foco no aprimoramento da marcação em pressão, passes rápidos e finalizações.

O elenco faz na manhã desta sexta-feira a última atividade antes da decisão estadual. A tendência é de que Tiago Nunes trabalhe com os titulares em campo. No duelo de ida da final, Corinthians e Palmeiras empataram por 0 a 0.