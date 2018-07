Jogadores e Leão enaltecem atuação de Lucas contra o Coritiba

Tudo caminhava para um empate sem graça no Morumbi quando Lucas coroou sua grande atuação com o gol que dá a vantagem para o duelo de volta na próxima quarta-feira. Assim que a partida terminou, todos os jogadores do São Paulo correram para abraçar o camisa 7, ovacionado também pelos torcedores nas arquibancadas.

O garoto comemorou o resultado, mas admite que a equipe voltou a apresentar um futebol abaixo do esperado. “A gente sabe que nem sempre o melhor vence no futebol. Foi um jogo lá e cá e tivemos mais situações reais de gol. Mas precisamos jogar mais no Couto Pereira, cada jogo é sempre mais difícil que o anterior.”

Lucas ajudou a salvar especialmente a noite de Paulo Miranda, expulso no segundo tempo, e Luis Fabiano, que tinha perdido as duas melhores chances da equipe até então. O camisa 9, seu parceiro de ataque e conselheiro, não economizou nos elogios. “Hoje não estava num dia de sorte, o importante é que quando não estou bem tem um talento como o do Lucas para decidir as partidas”, disse o artilheiro.

Além de ter decidido a partida, o meia-atacante também se garantiu no duelo de volta, no Couto Pereira. Ele está pendurado com dois cartões amarelos e passou ileso no Morumbi. “Pelas circunstâncias, foi um grande resultado. Eu disse que, se não fosse possível marcar, que pelo menos não levássemos nenhum gol. É muito importante não sofrer gols, parece uma vantagem pequena, mas é muito importante.”